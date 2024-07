Le 29 août 2023, le conseil d'administration de PMAH a annoncé que la société avait conclu un protocole d'entente avec XJTU. En conséquence, le conseil d'administration de PMAH souhaite annoncer que la Société a conclu le 19 juillet 2024 un accord de collaboration (" Accord ") avec XJTU (la Société et XJTU seront collectivement désignées comme " les Parties ") pour collaborer à la recherche et au développement de méthodes économiquement viables pour concentrer, capturer et utiliser l'émission directe de carbone qui découle du processus de fabrication des opérations du Groupe (" Projet "). XJTU est une université clé qui est directement administrée par le ministère chinois de l'éducation et qui est l'un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur en Chine.

Le prédécesseur de la XJTU était le Nanyang College, fondé en 1896 à Shanghai et rebaptisé Université Jiaotong en 1921. En 1956, le corps principal de l'université Jiaotong a été transféré à Xi'an conformément à la décision du Conseil d'État, et a été officiellement baptisé université Xi'an Jiaotong en 1959, qui a été classée comme université clé nationale. La XJTU est une université de premier plan en Chine, qui fournit l'infrastructure d'expérimentation et de simulation.

Le groupe a mené 13 projets de recherche scientifique et présidé le premier lot de projets originaux de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine liés à la capture du dioxyde de carbone, ainsi que des projets d'entreprise tels que la capture du CO2 dans la China National Oil Offshore Company et la capture du CO2 dans les gaz de combustion industriels d'Enfield. Le groupe a publié 60 articles dans des revues internationales et a obtenu 10 brevets dans le domaine du captage du CO2. Le groupe a remporté le prix de l'excellente thèse de doctorat de la province de Shaanxi et le prix de l'excellent conseiller de la société chinoise d'ingénierie mécanique.

À la suite du protocole d'accord, l'accord a été conclu pour stimuler les efforts de recherche et de développement dans le domaine du captage et de l'utilisation du carbone. Cette collaboration vise à développer un modèle économiquement viable de captage et d'utilisation du carbone en vue d'un avenir plus vert et plus durable pour le groupe PMAH. Les parties établissent un comité conjoint chargé d'identifier, de planifier et de gérer le projet de collaboration conformément à l'accord.

Le comité définira l'orientation générale, le plan et les décisions pour le projet.