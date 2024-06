Pressure BioSciences, Inc. est engagée dans la fourniture de solutions à base de haute pression pour une gamme d'industries, y compris la biotechnologie, la pharmaceutique, la nutraceutique, la cosmétique et l'agrochimie, ainsi que la fabrication d'aliments et de boissons. La plate-forme de l'entreprise, la technologie du cycle de pression (PCT), utilise des cycles de pression alternés pour contrôler les interactions biomoléculaires (telles que la lyse cellulaire et l'extraction de biomolécules) de manière sûre et reproductible. La plateforme technologique BaroFold de la société lui permet d'entrer dans le secteur des services de sous-traitance biopharmaceutique et des équipements de fabrication BPF. Elle a également mis au point la plateforme technologique UltraShear, modulable et basée sur la pression, qui permet de créer des nanoémulsions stables à partir de fluides autrement non miscibles. Elle permet également de préparer des aliments liquides homogénéisés, à durée de conservation prolongée ou stables à température ambiante et à faible teneur en acide, qui ne peuvent pas être conservés à l'aide des technologies non thermiques existantes.