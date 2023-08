Pressure BioSciences, Inc. développe et vend des solutions de plate-forme basées sur la pression et des consommables connexes pour les sciences de la vie, l'agriculture, l'alimentation et les boissons, et d'autres industries. Les solutions de la société sont basées sur les propriétés de la pression hydrostatique constante et alternée de la technologie du cycle de pression (PCT). La PCT est une plateforme technologique qui utilise des cycles alternés de pression hydrostatique entre les niveaux ambiants et ultra-hauts pour contrôler de manière reproductible les interactions biomoléculaires. Son principal objectif est le développement de produits basés sur la PCT pour la découverte de biomarqueurs et de cibles, la conception et le développement de médicaments, la caractérisation et le contrôle de la qualité des produits biothérapeutiques, la biologie des sols et des plantes, la criminalistique et les applications de lutte contre le bioterrorisme. Ses produits comprennent des barocycleurs, des accessoires pour barocycleurs, un kit d'étalonnage de la pression externe, des microtubes pour barocycleurs, le BaroShear K45, des générateurs de haute pression HUB et des accessoires, la cellule HP de l'ISS et la mini-pompe à ultra-haute pression RF1700.