Les actions de Pressure Technologies bondissent grâce à un contrat naval britannique de 18 millions de GBP

(Alliance News) - Les actions de Pressure Technologies PLC ont bondi lundi matin à Londres, après avoir annoncé avoir remporté un contrat de 18,2 millions de livres sterling.

Pressure Technologies est un groupe d'entreprises spécialisées dans l'ingénierie de précision, basé à Sheffield, en Angleterre. L'action a augmenté de 22% à 46,80 pence l'unité à Londres lundi matin.

Pressure Technologies a déclaré que sa filiale à part entière, Chesterfield Special Cylinders, fournira des réservoirs d'air comprimé pour un important programme de construction navale au Royaume-Uni. Elle a ajouté que le contrat pour la phase finale du programme représente une valeur de 18,2 millions de livres sterling pour CSC, soutenant ainsi les attentes actuelles du marché.

Pressure Technologies a déclaré que les appareils à pression seront livrés au cours des trois prochaines années. "Les appareils à pression fabriqués par CSC font partie intégrante des systèmes de bord essentiels à la sécurité, notamment l'air respirable et le ballastage", a-t-elle expliqué.

Le directeur général Chris Walters a déclaré : "Soutenant le solide carnet de commandes de la défense et les perspectives du groupe pour l'exercice 23, l'attribution du contrat démontre la collaboration étroite et continue avec nos principaux clients de la défense et reconnaît les capacités d'ingénierie et de fabrication spécialisées de Chesterfield Special Cylinders."

Par Sophie Rose ; journaliste pour Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.