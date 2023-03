Pressure Technologies décroche une commande et confirme ses résultats tardifs

(Alliance News) - Pressure Technologies PLC a déclaré lundi que sa filiale à 100 % AI-Met Ltd avait remporté une commande record de 3 millions de livres sterling, mais a également indiqué que ses résultats financiers pour 2022 seraient retardés.

Pressure Technologies est un groupe d'entreprises spécialisées dans l'ingénierie de précision basé à Sheffield, en Angleterre. L'action était en hausse de 5,1 % à 44,16 pence l'unité à Londres lundi matin.

Al-Met fait partie de la division Precision Machined Components de la société.

Pressure Technologies a déclaré que la commande avait été remportée auprès d'un "client [fabricant d'équipement d'origine] international établi" pour la fourniture de composants et de sous-ensembles de contrôle de flux utilisés dans des applications pétrolières et gazières à haute pression et à service extrême. Un OEM fabrique des produits à partir de composants achetés à des tiers.

Pressure Technologies a ajouté que la " commande sans précédent " pour Al-Met soutient les perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2023 pour la division PMC et fournit également une couverture substantielle du carnet de commandes et une visibilité pour le premier semestre de l'exercice 2024.

Les prises de commandes totales de PMC pour mars 2023 devraient désormais dépasser les 4 millions de livres sterling, a expliqué l'entreprise. Il s'agit de la prise de commande mensuelle la plus élevée jamais enregistrée par la division.

Le directeur général Chris Walters a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer cette commande sans précédent qui démontre la position forte et croissante d'Al-Met auprès de ses principaux clients OEM internationaux, résultant de l'amélioration de la performance opérationnelle et de la compétitivité pour répondre à des métriques de plus en plus strictes en matière de qualité et de livraison en temps utile.

"L'ampleur de cette commande et le renforcement des prises de commandes dans l'ensemble de la division PMC témoignent du rythme croissant de la reprise sur les marchés du pétrole et du gaz, ce qui étaye nos prévisions pour l'ensemble de l'année, y compris un retour à la rentabilité à la fin de ce trimestre".

Dans une annonce séparée, Pressure Technologies a confirmé qu'elle ne respecterait pas la date limite du 31 mars pour la publication de ses résultats annuels pour l'exercice 2022, et que ses actions seraient suspendues de la cotation sur l'AIM lundi prochain.

La suspension de la négociation sera levée avec la publication du rapport annuel de l'exercice 2022, que la société prévoit de publier au plus tard à la fin du mois d'avril.

Mardi dernier, la société a déclaré que les résultats affichés pour ses exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 seraient ajustés, sur les conseils de son auditeur Grant Thornton UK LLP.

Elle a expliqué qu'un traitement comptable qu'elle applique depuis l'exercice 2019 pour les contrats de défense à long terme au sein de son unité Chesterfield Special Cylinders n'est pas conforme à la norme IFRS15, "qui exige que tous les coûts encourus au cours de la période relative au contrat soient immédiatement comptabilisés en charges".

La société a déclaré qu'en raison de la non-conformité de sa pratique de reporting depuis l'exercice 2019, les résultats de l'exercice 2019 jusqu'à 2022 inclus seront ajustés. Cela signifie une augmentation de 1,2 million de livres sterling de sa perte d'exploitation pour l'exercice 2022, qu'elle n'a pas encore déclarée. Pour l'exercice 2021, elle a enregistré une perte d'exploitation de 745 000 GBP.

