Prestige Consumer Healthcare Inc. se consacre au développement, à la fabrication, au marketing, à la vente et à la distribution de produits de santé et de soins personnels en vente libre aux grandes surfaces, aux pharmacies, aux magasins d'alimentation, aux magasins à un dollar, aux magasins de proximité, aux clubs et aux magasins de commerce électronique en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ainsi qu'en Australie et sur certains autres marchés internationaux. La société opère à travers deux segments : North American OTC Healthcare et International OTC Healthcare. Son portefeuille diversifié de marques comprend les produits de santé féminine Monistat et Summer's Eve, les analgésiques BC et Goody's, les produits de soins oculaires Clear Eyes et TheraTears, les produits de soins bucco-dentaires spécialisés DenTek, les traitements contre le mal des transports Dramamine, les lavements Fleet et la glycérine, Fleet et suppositoires à la glycérine, Chloraseptic et Luden's pour les maux de gorge, Compound W pour les verrues, Little Remedies pour les enfants, Boudreaux's Butt Paste pour l'érythème fessier, Nix pour les poux, Debrox pour le cérumen, etc.

Secteur Produits pharmaceutiques