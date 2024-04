Prestige Estates Projects Limited est un promoteur immobilier basé en Inde. La société développe des projets immobiliers dans les secteurs du logement, des bureaux, de la vente au détail et de l'hôtellerie. La société a livré plus de 250 projets immobiliers d'une superficie de 151 millions de pieds carrés. Elle réalise des projets dans 12 localités du pays. Sa gamme de produits résidentiels comprend des townships, des appartements, des manoirs, des villas de luxe, des maisons en rangée, des lotissements, des projets de golf et des logements abordables. Elle développe des bureaux modernes et intelligents dans plusieurs métropoles indiennes. Elle construit et exploite des hôtels en collaborant avec diverses marques hôtelières, telles que JW Marriott, Sheraton Grand et Conrad by Hilton. La société a 11 projets, dont Prestige Kingfisher Towers, prestige-leela-residences, prestige-golfshire, Prestige Tech Park, Prestige Shantiniketan, Prestige Liberty Towers, Sheraton Grand, Conrad Bengaluru, JW Marriot, UB City et Forum South Bangalore.

Secteur Développement et opérations immobilières