Presto Automation Inc. est un fournisseur de technologies d'automatisation du travail dans l'industrie hôtelière. La société crée des technologies de productivité pour les restaurants, y compris une solution vocale générative d'intelligence artificielle (IA) qui automatise le service au volant. Les technologies vocales, visuelles et tactiles de niveau entreprise de la société aident les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration à prospérer tout en ravissant les clients. Son Presto Voice est un assistant vocal d'IA pour les opérations de drive-thru. Presto Vision propose des menus personnalisés, suit l'entrée des clients, contrôle la fréquence et la qualité des interactions entre les clients et le personnel pendant les repas en magasin, identifie et signale les besoins de services tels que le débarrassage de la table ou le remplissage de boissons, et prend les paiements automatisés à l'aide d'une carte de crédit préenregistrée. Le produit Touch de la société, Presto Flex, fonctionne comme un serveur tout-en-un, un appareil de commande, de paiement, de personnalisation du client et de jeu.

Secteur Services et conseils en informatique