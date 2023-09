Prevest Denpro Ltd est une société basée en Inde qui fabrique et vend des matériaux dentaires. La société développe, fabrique et commercialise un portefeuille de matériaux dentaires pour le diagnostic, le traitement et la prévention des affections dentaires ainsi que pour l'amélioration de l'esthétique du sourire humain. Son portefeuille de produits couvre une gamme de matériaux pour l'endodontie, la prosthodontie, l'orthodontie, la parodontie, la dentisterie restauratrice, la dentisterie esthétique et les consommables de laboratoire. Son portefeuille de produits couvre également les adhésifs, les agents de liaison et les agents de mordançage, les ciments et les revêtements, les composites, l'endodontie, la finition et le polissage, le blanchiment des dents, les auxiliaires et l'orthodontie buccale. Ses produits sont vendus dans plus de 75 pays dans les régions d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique. Son usine de fabrication est située à Kartholi, Samba (Jammu & Kashmir), sur une surface de plus de 27 000 pieds carrés et a une capacité installée de 200 MT par an pour la fabrication de matériaux dentaires.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés