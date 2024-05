Pricer AB est un fournisseur de solutions numériques pour les rayons. La société développe et commercialise un système composé d'éléments de communication dans un environnement de magasin. La société compte plus de 15 000 installations dans plus de 50 pays. Ses solutions comprennent des solutions pour les acheteurs, des solutions de gestion des magasins, l'automatisation des prix et une plateforme de communication. Son offre de produits permet aux utilisateurs d'afficher et de modifier les prix de tout un magasin, d'aider les clients à trouver ce qu'ils veulent dans un magasin équipé de Pricer, d'utiliser la fonctionnalité SmartFLASH programmée pour automatiser les promotions, de vérifier que tous les produits sont au bon endroit conformément au plan d'étage, de s'assurer que les prix sont les mêmes dans le magasin et dans la boutique en ligne, de donner à n'importe quel smartphone équipé de la technologie de communication en champ proche (NFC) la possibilité d'afficher des informations supplémentaires sur les produits, et de dessiner, synchroniser et afficher des cartes sur les téléphones portables et sur le Web, entre autres choses. Les autres fonctionnalités de la plateforme comprennent le géofencing, le géopositionnement par infrarouge, la navigation en magasin, l'étiquetage des rayons et la préparation des commandes en magasin.

Secteur Communications et réseautage