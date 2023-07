PriceSmart, Inc. est un propriétaire et un exploitant de clubs-entrepôts de style américain (U.S.) pour le magasinage par adhésion. La société et ses filiales sont principalement engagées dans l'exploitation internationale du shopping par adhésion dans environ 50 clubs-entrepôts situés dans plus de 12 pays et un territoire des États-Unis qui se trouvent en Amérique centrale, aux Caraïbes et en Colombie. En outre, elle exploite des centres de distribution aux États-Unis. Les secteurs de la société comprennent les États-Unis, l'Amérique centrale, les Caraïbes et la Colombie. Elle vend des produits de consommation de marque privée sous la marque Member's Selection. Ses clubs comportent des aires de restauration et des centres et services de pneus. Elle propose des marchandises dans diverses catégories, dont les produits alimentaires et les articles divers, les produits frais, les produits de grande consommation, les produits de consommation courante et les autres produits. Elle propose également des programmes de bien-être tels que l'optique, la pharmacie et l'audiologie. Ses aliments et articles divers comprennent principalement des produits d'épicerie, de santé et de beauté, et des conserves.

Secteur Magasins discount