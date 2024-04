PriceSmart, Inc. possède et exploite en Amérique latine et dans les Caraïbes des clubs-entrepôts de type américain, qui vendent des marchandises et fournissent des services aux membres de PriceSmart. La société exploite environ 52 clubs-entrepôts dans 12 pays et un territoire américain. Ses segments comprennent les États-Unis, l'Amérique centrale, les Caraïbes et la Colombie. Elle propose des marchandises et des services dans diverses catégories, telles que les produits consommables, les produits frais, les produits de consommation courante, la restauration et la boulangerie, ainsi que les services de santé. Elle possède également des produits de marque privée Member's Selection. Les produits consommables de la société comprennent des produits d'épicerie, des produits d'entretien et des produits de santé et de beauté. Ses produits alimentaires frais comprennent la viande, les fruits et légumes, la charcuterie, les fruits de mer et la volaille. Les produits de consommation courante de la société comprennent l'électronique, l'automobile, la quincaillerie, les articles de sport et les produits saisonniers. Ses produits de consommation courante comprennent les vêtements, les articles ménagers et les produits d'ameublement. Ses services de santé comprennent l'optique, l'audiologie et la pharmacie.

Secteur Magasins discount