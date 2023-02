PriceSmart, Inc. a annoncé qu'à la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires, le conseil d'administration a porté le nombre de sièges du conseil de dix à onze et a nommé John D. Thelan pour occuper le poste nouvellement créé. M. Thelan a récemment pris sa retraite de son poste de vice-président principal des dépôts et du trafic de Costco Wholesale Corporation, poste qu'il occupait depuis 1992.