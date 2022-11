Factbox-Quels républicains pourraient se présenter à la présidence en 2024 ?

Voici un aperçu de ses possibles challengers pour l'investiture républicaine :

L'ANCIEN PRÉSIDENT DONALD TRUMP

Les stratèges et les dirigeants du parti ont déclaré que Trump, 76 ans, reste le grand favori pour la nomination républicaine en 2024.

Mais l'ancien président a eu un panorama mitigé avec les candidats qu'il a soutenus lors des élections de mi-mandat et certains lui reprochent l'échec des républicains à prendre le contrôle des deux chambres du Congrès.

La candidature de M. Trump intervient alors que les poursuites judiciaires concernant son implication présumée dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 et ses relations d'affaires continuent de tourbillonner autour de lui.

LE GOUVERNEUR DE FLORIDE RON DESANTIS

Le républicain Ron DeSantis, gouverneur de Floride âgé de 44 ans, pourrait être le principal rival de Trump pour la nomination.

Avec une base politique solide et un trésor de guerre derrière lui, DeSantis a remporté une victoire écrasante la semaine dernière dans sa candidature pour un second mandat de quatre ans en tant que gouverneur.

Sa résistance aux restrictions COVID-19, ainsi que ses affrontements avec les libéraux sur les droits LGBTQ, l'immigration et les discussions sur la race, lui ont valu les éloges des conservateurs dans tout le pays.

L'ANCIEN VICE-PRÉSIDENT MIKE PENCE

L'ancien vice-président républicain Mike Pence a servi de numéro 2 loyal et primaire au flamboyant Trump, avant de voir son patron se retourner contre lui lorsque les partisans de Trump ont déclenché une émeute au Capitole. Ancien membre républicain du Congrès, Pence a défié Trump ce jour-là et a certifié la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden, comme l'exige la loi.

Depuis lors, Pence a marché sur une ligne fine, ne risquant pas la colère de la base de Trump.

L'ancien gouverneur de l'Indiana, âgé de 63 ans, est largement considéré comme un candidat à la Maison Blanche. Il a fait campagne pour Brian Kemp, un ennemi juré de Trump qui a été réélu gouverneur de Géorgie lors des élections de mi-mandat.

LE GOUVERNEUR DU TEXAS GREG ABBOTT

Le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott, soutenu par Trump dans sa course pour un troisième mandat de quatre ans, a repoussé l'ancien représentant américain démocrate Beto O'Rourke lors des élections de mi-mandat.

Abbott, 65 ans, a mené des politiques de plus en plus conservatrices au cours de son second mandat, s'opposant aux mandats sur les vaccins et les masques COVID-19. Il a signé la loi interdisant l'avortement la plus restrictive de tous les États américains et construit une nouvelle barrière à la frontière avec le Mexique.

Bien que la rumeur ait longtemps fait état d'un candidat potentiel pour 2024, Abbott n'a pas abordé la question publiquement depuis un certain temps.

REPRÉSENTANTE DES ÉTATS-UNIS LIZ CHENEY

La représentante républicaine des États-Unis, Liz Cheney, 56 ans, a juré de faire tout ce qu'elle peut pour empêcher Trump de revenir à la Maison Blanche et a déclaré qu'elle déciderait bientôt si elle se présentera elle-même à la présidence.

Fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, elle a joué un rôle de premier plan dans l'enquête du Congrès sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

Mme Cheney a perdu l'investiture du parti républicain pour l'unique siège du Wyoming au Congrès en août face à un challenger soutenu par Trump après que Mme Cheney ait déclaré qu'elle ne "suivrait pas le mensonge du président Trump concernant l'élection de 2020".

L'ANCIENNE AMBASSADEURE DES NATIONS UNIES NIKKI HALEYA Ancienne gouverneure de la Caroline du Sud et fille d'immigrants indiens, Mme Haley était la femme la plus en vue du cabinet de M. Trump, dont elle était l'ambassadrice aux Nations unies.

Haley, 50 ans, considérée comme une étoile montante du parti républicain, a tour à tour tenu Trump à proximité et à distance.

Elle l'a publiquement critiqué pendant sa campagne présidentielle de 2016 et à nouveau après l'émeute du 6 janvier, déclarant que ses actions après l'élection de 2020 seront "jugées sévèrement par l'histoire".

Sa rhétorique s'est ensuite adoucie lorsqu'elle l'a appelé un ami qui avait encore un rôle à jouer dans le parti. En juin, Mme Haley a évoqué une candidature en 2024 "s'il y a une place pour moi", et a déclaré en octobre qu'elle envisagerait l'idée au début de l'année prochaine.