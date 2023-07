Prima Industries Limited est une société basée en Inde qui se consacre à l'extraction de solvants, au raffinage d'huiles comestibles et à la fabrication d'aliments pour le bétail. La société possède trois divisions de production : Extraction de solvants, raffinage d'huiles comestibles et alimentation animale. Sa division d'extraction de solvants propose de l'huile de coco et des tourteaux déshuilés. Sa division de raffinage d'huile comestible propose de l'huile de palmiste, des stocks de savon, de l'huile acide et des acides gras. Sa division d'alimentation animale propose des aliments pour le bétail, des granulés pour le bétail et des lignes d'aliments pour la volaille. La société a conclu des accords de fabrication sous contrat avec KSE Limited pour les aliments pour bétail et l'extraction de solvants. La société s'adresse à différentes industries telles que le textile, la minoterie, l'extraction et le raffinage de solvants, la fabrication d'aliments pour le bétail.

Secteur Pêche et agriculture