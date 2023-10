Primaris Real Estate Investment Trust est une société de placement immobilier (FPI) canadienne axée sur les centres commerciaux. La société possède, exploite et développe des propriétés de vente au détail à travers le Canada. La société se concentre principalement sur les propriétés de centres commerciaux fermés dominants dans les marchés canadiens primaires et secondaires. Le portefeuille de propriétés de détail est principalement composé de centres commerciaux non fermés, de propriétés à usage mixte et d'un centre industriel adjacent à Lansdowne Place. Le portefeuille de la société totalise environ 11,4 millions de pieds carrés. Son portefeuille comprend des propriétés urbaines et des centres commerciaux fermés, notamment Dufferin Grove, Orchard Park à Kelowna, Place d'Orléans à Ottawa, Kildonan Place à Winnipeg, Sherwood Park à Edmonton et Sunridge Mall et Marlborough Mall à Calgary.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial