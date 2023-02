Primary Health Properties annonce une baisse de son bénéfice annuel ; le revenu augmente

(Alliance News) - Primary Health Properties PLC a annoncé mercredi une forte baisse de son bénéfice annuel, en raison d'un déficit de réévaluation.

L'investisseur en établissements de soins de santé basé à Londres a déclaré que le revenu locatif net a augmenté de 3,5 % pour atteindre 141,5 millions de GBP en 2022, contre 136,7 millions de GBP l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt a toutefois baissé de 60 %, passant de 141,6 millions de GBP à 56,9 millions de GBP. Ceci est dû à un déficit de réévaluation de son portefeuille immobilier de 64,4 millions de GBP, contre un excédent de 110,2 millions de GBP l'année précédente.

La société a déclaré que le déficit d'évaluation était dû à un élargissement du rendement initial net de 18 points de base au cours de l'année, ce qui équivaut à une réduction d'évaluation d'environ 134 millions de GBP, "bien que cela ait été partiellement compensé par des gains équivalents à 70 millions de GBP découlant de la croissance des loyers et des projets de gestion des actifs".

Le bénéfice d'exploitation est tombé à 70,4 millions de GBP, contre 236,7 millions de GBP un an plus tôt.

Les paiements de dividendes ont augmenté de 4,8 % pour atteindre 6,5 pence par action en 2022, contre 6,2 pence en 2021.

"Nous sommes encouragés par le ton de plus en plus ferme de la croissance des loyers et nous pensons que PHP à moyen terme sera un bénéficiaire de l'environnement inflationniste actuel à la fois par le biais des révisions du marché ouvert et des révisions indexées", a déclaré le président Steven Owen.

Primary Health Properties a déclaré que les loyers annualisés contractés ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 145,3 millions de GBP, contre 140,7 millions de GBP l'année précédente.

La valeur totale de son portefeuille immobilier s'élevait à un peu moins de 2,8 milliards GBP au 31 décembre, soit le même montant que l'année dernière.

L'actif corporel net ajusté par action était de 112,6 pence, soit une baisse de 3,5 % par rapport aux 116,7 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Primary Health Properties a déclaré qu'elle était encouragée par le "ton plus ferme" de la croissance des loyers enregistrée en 2022, et qu'elle envisageait 2023 avec confiance.

Les actions étaient en baisse de 1,7 % à 106,99 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.