Primary Health Properties PLC est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. La société investit principalement dans des locaux de soins de santé au Royaume-Uni et en Irlande, loués principalement à des médecins généralistes, à des organismes de soins de santé gouvernementaux et à d'autres utilisateurs de soins de santé associés. La société fournit une gamme de services, y compris l'acquisition et le développement, la gestion immobilière, le propriétaire et le locataire, la gestion d'actifs et le financement. Son portefeuille immobilier comprend le Lanark Medical Centre, Lanark ; le Bower Mount Medical Practice ; le Shakespeare Medical Centre, Basingstoke ; le Cloughmore Medical Centre, Cloughmore ; le Regent Gardens Surgery, Kirkintilloch ; le Beacon Centre for Health, Swansea ; le Silk House, Macclesfield ; Swindon NHS Health Centre ; Dinas Powys Medical Centre, Dinas Powys ; Syston Health Centre, Leicester ; Loudoun Medical Centre ; Pontesbury Medical Centre, Pontesbury ; St Catherine's Health Centre, Birkenhead ; Fountains Health Centre, Chester, et Mary Seacole Centre, Clapham.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé