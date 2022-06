Champion Gaming Group Inc. annonce des changements de direction

Champion Gaming Group Inc. a annoncé un certain nombre de changements au niveau de la direction et du conseil d'administration, à compter du 3 juin 2022. MM. Ken Hershman a démissionné de son poste de directeur général, avec effet immédiat. La société a également annoncé qu'elle avait nommé MM. Graham Simmonds au poste de directeur général. M. Simmonds est un entrepreneur ayant une expérience diversifiée dans les entreprises axées sur la consommation. Il a fondé et rendu publiques trois entreprises au cours des 15 dernières années dans les secteurs du jeu, du cannabis et de la technologie financière. M. Simmonds a plus de 20 ans d'expérience générale dans la gestion de sociétés publiques et dans des projets de développement commercial dans les secteurs du jeu, de la technologie et d'autres secteurs réglementés. M. Simmonds a développé et lancé le premier service de courses de chevaux par vidéo numérique à domicile en Amérique du Nord et est un ancien directeur et associé d'eBet Technologies Inc, un opérateur agréé de pari mutuel et un développeur de logiciels pour l'industrie des courses de chevaux en ligne aux États-Unis. eBet Technologies Inc a été vendu avec succès à Sportech PLC en décembre 2012. Il a précédemment été licencié/enregistré auprès d'un certain nombre de commissions de courses de chevaux et de jeux aux États-Unis et au Canada. M. Simmonds est le fondateur et l'ancien président-directeur général de CordovaCann Corp, une société d'investissement diversifiée dans le domaine du cannabis, domiciliée au Canada et cotée à la CSE, et de DealNet Capital Corp, une société de crédit à la consommation anciennement cotée à la TSXV. M. Simmonds est actuellement président de Plant-Based Investment Corp. et de Bhang Inc. et directeur et chef de la direction d'Aion Therapeutic Inc. et de Baymount Incorporated.