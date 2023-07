Le Groupe Champion Gaming Inc, anciennement Prime City One Capital Corp, est une société de médias basée au Canada. La société fournit des données, des analyses et du contenu pour les paris sportifs en ligne, y compris des modèles analytiques prédictifs et prescriptifs et des applications et statistiques sur les probabilités de gain dans l'industrie du sport pour les équipes, les médias, les fans et les parieurs. Les solutions d'analyse et de données sportives proposées par la société à ses clients comprennent : un moteur de probabilité personnalisé ; des modèles interactifs de jumelage de sports ; des distributions de spreads et de over/under ; des statistiques sportives et des statistiques de données historiques. La société, par l'intermédiaire de sa filiale EdjSports, LLC, propose une série d'outils de paris sportifs, ainsi que du contenu, des nouvelles et des informations, tous conçus pour aider ses clients à faire des choix éclairés en ce qui concerne leurs activités de paris sportifs d'une manière engageante et divertissante.

