Prime Dividend Corp. est une société de fonds communs de placement basée au Canada. L'objectif d'investissement de la société est d'investir principalement dans un portefeuille d'actions ordinaires. La société peut également investir jusqu'à 20 % de la valeur liquidative dans des titres de participation d'émetteurs des secteurs des services financiers ou des services publics au Canada ou aux États-Unis. L'objectif d'investissement des actions privilégiées est de fournir aux détenteurs d'actions privilégiées des dividendes mensuels cumulatifs en espèces à taux variable à un taux annuel égal au taux préférentiel canadien en vigueur majoré de 2,35 %, avec un taux annuel minimum de 5 % et un taux maximum de 8 % basé sur la valeur de remboursement de 10 $ des actions privilégiées. La société investit dans divers secteurs, notamment les banques, les compagnies d'assurance-vie, les sociétés de gestion de placements, les services publics et d'autres secteurs. Quadravest Capital Management Inc. est le gestionnaire d'investissement de la Société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds