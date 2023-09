Dominion Water Reserves Corp. (DWR) est une société canadienne d'acquisition et de gestion de sources d'eau naturelles. La société se concentre sur les droits d'eau de Dominion Water Reserves situés dans la province de Québec. La société propose des services de sensibilisation à l'environnement, de collecte d'eau souterraine, de prélèvement d'eau et de pompage d'eau pour la vente ou la distribution d'eau de source. Le portefeuille de la société comprend Duhamel, Notre-Dame- du-Laus, Sainte-Cécile-de-Witton et Saint-Elie-de-Caxton. Les filiales de la société sont 6305768 Canada Inc, Centre Piscicole Duhamel Inc et 11973002 Canada Inc.

Secteur Services des eaux