Prime Mining Corp. est une société canadienne qui acquiert, explore et développe des intérêts dans des projets miniers au Mexique. La société se concentre sur l'exploitation du plein potentiel du projet d'or et d'argent à haute teneur Los Reyes au Mexique. Le projet Los Reyes de la société est situé à 43 kilomètres (km) au sud-est de la ville de Cosala, dans l'État de Sinaloa, qui est propice à l'exploitation minière, et comprend un ensemble de concessions contiguës totalisant 13 800 hectares. Le projet est situé dans le district minier de Guadalupe De Los Reyes. La propriété de Los Reyes consiste en un ensemble de 37 concessions contiguës, d'une superficie totale de 6 273 hectares. La société n'a pas généré de revenus d'exploitation.

Secteur Sociétés minières intégrées