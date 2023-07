PRIMERICA, INC. : Truist Securities maintient sa recommandation à l'achat

Primerica Inc. (Primerica) est un fournisseur de produits financiers aux ménages à revenus moyens aux États-Unis et au Canada. Les segments de la société comprennent l'assurance-vie temporaire, les produits d'investissement et d'épargne, et la santé des personnes âgées. La société distribue des produits d'assurance vie temporaire par l'intermédiaire de ses trois filiales d'assurance vie : Primerica Life Insurance Company (Primerica Life), National Benefit Life Insurance Company et Primerica Life Insurance Company of Canada (Primerica Life Canada). Le secteur des produits d'investissement et d'épargne comprend les fonds communs de placement et les rentes gérés et distribués par l'intermédiaire de filiales de courtage agréées, ainsi que les fonds distincts. Il distribue également les fonds communs de placement et les produits de rente de plusieurs sociétés tierces aux États-Unis. Le segment Senior Health de la société consiste en la distribution de produits d'assurance liés à Medicare souscrits par des compagnies d'assurance maladie tierces aux participants éligibles à Medicare.

Secteur Assurance vie et santé