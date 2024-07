Primis Financial Corp. est une société holding bancaire pour Primis Bank (la Banque). La Banque est une banque agréée par l'État. Elle fournit une gamme de services financiers aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises par le biais d'environ 32 succursales à service complet en Virginie et dans le Maryland. La société opère à travers deux segments : Primis Mortgage et Primis Bank. Le segment Primis Bank est spécialisé dans la fourniture de services de financement aux entreprises de divers secteurs et de services de dépôt aux entreprises, aux consommateurs et à d'autres clients. Le segment Primis Mortgage est spécialisé dans le montage de prêts hypothécaires dans la majorité des États-Unis. La société perçoit des revenus autres que d'intérêts grâce à l'origination et à la vente de prêts hypothécaires par l'intermédiaire du segment Primis Mortgage. La société propose une gamme de produits de dépôt, notamment des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire, des certificats de dépôt et autres.