Primo Water Corporation est un fournisseur de solutions d'eau qui opère selon un modèle de revenus récurrents dans la catégorie des eaux grand format. Cette stratégie commerciale est appelée "razor-razorblade". Son offre Razorblade comprend Water Direct, Water Exchange et Water Refill. Grâce à son activité Water Direct, elle fournit des solutions d'hydratation durables directement aux clients, que ce soit à la maison ou dans les entreprises. Dans le cadre de son activité Water Exchange, les clients se rendent dans des points de vente et achètent une bouteille d'eau préremplie. Une fois consommées, les bouteilles vides sont échangées dans les centres de recyclage, qui délivrent un ticket donnant droit à une réduction sur l'achat d'une nouvelle bouteille. Le service d'échange d'eau est proposé dans plus de 17 500 points de vente. Par le biais de son activité Water Refill, les clients remplissent des bouteilles vides dans près de 23 500 stations d'eau potable en libre-service. Elle propose des unités de filtration d'eau dans toute l'Amérique du Nord. Ses solutions d'eau permettent d'accéder à de l'eau purifiée, de l'eau de source et de l'eau minérale.

Secteur Boissons non alcoolisées