Primoris Services Corporation fournit des services d'infrastructure. La société fournit une gamme de services de construction, d'entretien, de remplacement, de fabrication et d'ingénierie à une base diversifiée de clients par le biais de ses deux segments : Services publics et Énergie. Le secteur des services publics propose des services, notamment l'installation et la maintenance de systèmes de distribution et de transmission de gaz naturel et d'électricité, nouveaux et existants, ainsi que de systèmes de communication. Le secteur de l'énergie opère aux États-Unis et au Canada et se spécialise dans une gamme de services comprenant l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction, la modernisation, la construction d'autoroutes et de ponts, la démolition, les travaux de chantier, la stabilisation des sols, l'excavation massive, la lutte contre les inondations, les mises à niveau, les réparations, les pannes, la construction et l'entretien de pipelines, les services d'intégrité des pipelines et les services d'entretien pour les entités des secteurs des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie, des carburants renouvelables, du pétrole et de la pétrochimie.

Secteur Construction et ingénierie