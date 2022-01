Primoris Services Corporation sécurise un projet solaire évalué à plus de 370 millions de dollars.

Primoris Services Corporation a annoncé un contrat solaire d'une valeur estimée à plus de 370 millions de dollars. Le contrat a été obtenu par le segment Energie/Renouvelables de la société. Le contrat porte sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction d'une installation solaire sur la côte ouest. La construction initiale du projet commencera au deuxième trimestre de 2022 et l'achèvement du projet est prévu pour le quatrième trimestre de 2023.