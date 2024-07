Primorus Investments PLC - Société d'investissement basée à Londres - enregistre un bénéfice avant impôts de 2,8 millions de livres sterling, contre une perte de 2,4 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation augmente à 2,8 millions de livres sterling, contre une perte de 512 000 livres sterling l'année précédente. Le total des actifs, y compris les liquidités, s'élevait au 30 juin à 6 millions de livres sterling, contre 7,2 millions de livres sterling l'année précédente. La société note qu'elle a reçu 4,8 millions de livres sterling provenant de la réalisation de Payapps au cours de la période.

Rupert Labrum, président exécutif, déclare : "Le conseil d'administration est optimiste et pense que la clarté des élections au Royaume-Uni et ailleurs devrait apporter une plus grande stabilité au monde de l'investissement. Ceci, combiné au potentiel de baisse des taux d'intérêt et d'augmentation de la croissance économique, conduira à des opportunités significatives pour l'entreprise à l'avenir."

Cours actuel de l'action : 2,72 pence, clôture en baisse de 12 % à Londres lundi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 14 %.

