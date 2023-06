La perte de Primorus pour 2022 se creuse avec la baisse de valeur des actifs

Primorus Investments PLC - société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les petites et moyennes entreprises des secteurs des services financiers, de la technologie et des ressources naturelles - annonce une perte avant impôt pour 2022 de 1,5 million de livres sterling, contre 41 000 livres sterling l'année précédente. Les actifs nets s'élèvent à 7,5 millions de livres sterling, soit une baisse de 16 % par rapport aux 8,9 millions de livres sterling de l'année précédente. "Le conseil d'administration estime que la société est considérablement sous-évaluée compte tenu du cours actuel de l'action et de la capitalisation boursière qui en résulte", indique la société. La perte de base par action a été de 1,06 GBP, passant d'un bénéfice par action de 0,08 pence.

"Bien qu'il y ait eu plusieurs vents contraires pour Primorus et les marchés en général, le conseil d'administration estime que la société est en position de force pour profiter des opportunités qui se présenteront", déclare Rupert Labrum, président du conseil d'administration.

Cours actuel de l'action : en baisse de 5,5 % à 2,60 pence l'unité vendredi à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 20

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

