Primorus Investments PLC - investisseur londonien spécialisé dans les sociétés et actifs de petite et moyenne capitalisation - annonce une perte avant impôts de 512 000 GBP pour le semestre clos le 30 juin, contre 847 000 GBP l'année précédente. Les pertes totales sur les investissements financiers ont été ramenées de 748 000 GBP à 184 000 GBP. La plus-value non réalisée sur la valeur de marché s'élève à 314 000 GBP, contre une perte de 500 000 GBP l'année précédente.

Le premier semestre 2023 a été une "période difficile" pour les marchés de capitaux, la hausse des taux d'intérêt ayant entraîné un "ralentissement général" dans le déploiement des capitaux investis. La prudence des investisseurs au cours de la période a également eu un effet négatif sur la valorisation des actifs de certains de ses investissements. Elle reste persuadée qu'il existe des opportunités "significatives" pour l'entreprise à l'avenir.

Cours actuel de l'action : 3,33 pence

Variation sur 12 mois : hausse de 2,6

