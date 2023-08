(Alliance News) - Princess Private Equity Holding Ltd a annoncé jeudi une augmentation de la valeur de l'actif net et un rendement positif de la valeur de l'actif net au premier semestre 2023.

L'investisseur, qui soutient les entreprises privées, a déclaré que la valeur de l'actif net par action au 30 juin a augmenté de 7,3% à 14,77 euros, contre 13,76 euros l'année précédente.

La société a déclaré un rendement de la valeur nette d'inventaire de 3,5 %, contre un rendement négatif de 7,5 % l'année précédente.

La création de valeur a eu l'impact le plus positif avec 5,5% pour la croissance de la VNI de Princess, tandis que les effets de change ont eu un léger impact négatif de 0,4% sur la performance.

Princess Private a déclaré avoir versé un dividende intérimaire de 0,365 EUR en juin, en baisse de 3,9 % par rapport à 0,38 EUR l'année précédente.

"Le premier semestre 2023 a été marqué par l'incertitude du marché, avec des taux d'intérêt plus élevés et une inflation persistante, ce qui a eu des conséquences pour toutes les classes d'actifs sur les marchés privés et publics. Alors que les volumes de transactions de capital-investissement en général sont restés faibles, reflétant l'incertitude du marché, le gestionnaire d'investissement a continué à se concentrer sur les initiatives de création de valeur opérationnelle dans les sociétés de portefeuille sous-jacentes, ce qui a stimulé la croissance de la VNI et les distributions", a déclaré Fionnuala Carvill, présidente par intérim du conseil d'administration.

En outre, Mme Carvill a indiqué que le conseil d'administration avait pris les mesures nécessaires pour identifier et recruter un successeur au poste de président et des administrateurs non exécutifs supplémentaires.

Les actions de Princess Private Equity sont restées stables à 894,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

