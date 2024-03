Princess Private Equity Holding Limited est une société holding d'investissement basée à Guernesey. La société investit principalement dans des entreprises privées du marché moyen et supérieur. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires une croissance du capital à long terme et un rendement des dividendes, en investissant dans un portefeuille diversifié d'investissements en private equity et en private debt, plutôt que par le biais d'investissements dans des fonds. Elle investit dans divers secteurs, tels que la santé, la consommation discrétionnaire, les services publics, les technologies de l'information, la consommation de base, les matériaux, les services financiers, l'énergie, l'industrie, les services de télécommunication et autres. Elle investit dans diverses zones géographiques, telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Ses investissements par catégories de financement comprennent les rachats d'entreprises à petite/moyenne capitalisation, les rachats d'entreprises à grande/moyenne capitalisation, les situations spéciales et le capital-risque. Sa filiale à 100 % est Princess Private Equity Subholding Limited. Son gestionnaire d'investissement est Partners Group AG.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds