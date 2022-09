L'Indice mondial de l'inclusion financière de Principal® propose un modèle de référence pour la sécurité et l'inclusion financières dans les économies mondiales

Une nouvelle étude analyse et classe 42 marchés par rapport à des indicateurs d’inclusion financière des secteurs public et privé

Singapour est le marché avec la meilleure inclusion financière au monde, aux côtés des États-Unis, de l'Europe du Nord et de Hong Kong, d’après le tout premier Indice mondial de l'inclusion financière (Indice) parrainé par Principal Financial Group®. Publiée aujourd’hui, l’étude effectuée par le Centre pour la recherche économique et commerciale examine dans quelle mesure le gouvernement, le système financier et les employeurs respectifs d’un marché fournissent les outils, les services et l'accompagnement appropriés pour permettre de meilleurs niveaux d’inclusion financière.

« L’inclusion financière est fondamentale pour le progrès économique mondial. En tant qu’organisation s'efforçant d’aider davantage de personnes à accéder à la sécurité financière, nous pensons que l’inclusion fait partie intégrante de la capacité d’un marché à se préparer à l’adversité et à la surmonter, à se développer de manière durable et à construire un avenir meilleur », a déclaré Dan Houston, président du conseil, président et chef de la direction de Principal®. « L’Indice mondial de l'inclusion financière fournit un cadre rigoureux, orienté données, pour suivre l'inclusion financière à l’échelle mondiale. Grâce à lui, nous pouvons identifier les lacunes structurelles dans l'inclusivité financière et prendre des mesures pour les combler, en plus de bien d’autres, pour contribuer à bâtir une main-d'œuvre et une société plus productives et mieux protégées. »

L’Indice examine 42 marchés et les note dans trois catégories — soutien du gouvernement, soutien du système financier et soutien des employeurs — en utilisant des points de données provenant de sources publiques et de sondages.

La catégorie Soutien du gouvernement examine le niveau d’implication des gouvernements pour promouvoir et permettre l'inclusion financière, en tenant compte de données sur le soutien des régimes publics de retraite, les protections des dépôts et des consommateurs, l’emploi, l’éducation, les niveaux de littératie financière, ainsi que la connectivité en ligne.

La catégorie Soutien du système financier examine la disponibilité et l’adoption de divers produits et services financiers, et de l'éducation financière, en tenant compte de données sur l’accès aux comptes et crédits bancaires, de la maturité de la technologie financière et de l’utilisation des paiements en temps réel, ainsi que de l'efficacité générale du secteur des services financiers dans la promotion de la confiance et de la croissance des petites et moyennes entreprises.

La catégorie Soutien des employeurs évalue la disponibilité et l’impact des programmes des employeurs visant à améliorer la situation et l’inclusion financières des employés, dans le cadre de divers aspects comme les contributions à la retraite des salariés, les programmes d'assurance des salariés et les conseils financiers.

Pour sa première année, l’Indice contribue au développement d’un modèle de référence pour la sécurité et l’inclusion financières dans les économies mondiales.

Principales conclusions

De manière générale, les économies développées ont tendance à se regrouper dans la partie supérieure de l’Indice, et les économies émergentes et en développement à se regrouper dans la partie inférieure de celui-ci. Six des 10 marchés les plus performants en matière d’inclusion financière sont européens et, au sein de ce groupe, quatre sont en Scandinavie. Les plus grandes économies européennes se classent en fin de tableau, l’Italie se distinguant par son mauvais classement en 37e position. La moitié inférieure du classement inclut principalement des pays d’Amérique latine, d’Afrique subsaharienne et d’Asie. L’Argentine se classe en dernière position.

Les économies offrant un fort soutien de leur gouvernement et du système financier ont tendance à offrir un niveau inférieur de soutien des employeurs – et l’inverse est également vrai. Les économies développées se classent généralement bien pour ce qui est du soutien du gouvernement et du système financier, alors que les économies émergentes affichent généralement un meilleur score pour le soutien des employeurs.

Lorsque l'on examine cette étude sur la base de l’investissement, les marchés analysés peuvent être regroupés sommairement en quatre catégories – les économies matures tournées vers l'avenir ; les économies matures rétrogrades ; les jeunes économies tournées vers l'avenir ; et les économies dépendantes – chacune fournissant une indication de plusieurs des risques à court, moyen et long terme auxquels les économies sont exposées. Il y a des intrus dans ces catégories – essentiellement certaines des plus grandes économies comme les États-Unis, la Chine et l’Inde – qui ne rentrent pas précisément dans une catégorie unique.

Les conclusions suggèrent que l'inclusion financière pourrait être un puissant indicateur des marchés de capitaux et de la gestion de fortune de prochaine génération à l’échelle mondiale. Lorsque la performance dans chaque catégorie est bonne, cela contribue à promouvoir la croissance et la confiance des entreprises et pourrait conduire à un développement accéléré d’un marché de capitaux. Ces trois catégories peuvent donner un aperçu du degré global de maturité économique et du développement d’un marché, et suggèrent des moyens pour impulser le progrès.

Les marchés qui se classent le mieux pour l'inclusion financière ont tendance à également bien performer sur d’autres facteurs sociétaux comme la sécurité alimentaire, la productivité, la résilience économique et sociale, les niveaux de vie et l'adaptation au changement climatique. Il y a de fortes corrélations positives entre les classements de l’Indice et les classements des marchés dans plusieurs autres indices qui suivent les facteurs clés affectant les populations mondiales aujourd’hui.

« L’Indice donne une vision horizontale, axée sur les données, permettant aux marchés développés et émergents d’apprendre les uns des autres pour favoriser une citoyenneté financièrement inclusive », a déclaré Kay Neufeld, responsable des prévisions et du leadership éclairé au Centre pour la recherche économique et commerciale. « Nous avons effectué un suivi de l’Indice par rapport à des indicateurs qui suivent certaines des tendances les plus importantes auxquelles la société doit faire face aujourd’hui – comme l’insécurité alimentaire et le changement climatique – et identifié une relation claire entre l'inclusion financière et les facteurs qui contribuent à une société prospère. »

Indice mondial de l'inclusion financière 10 marchés les mieux notés 10 marchés les moins bien notés 1 Singapour (68,9) 33 Turquie (36,1) 2 États-Unis (68,3) 34 Afrique du Sud (34,1) 3 Suède (65,4) 35 Brésil (33,9) 4 Hong Kong (65.1) 36 Mexique (33,3) 5 Finlande (64,7) 37 Italie (32,8) 6 Danemark (63,9) 38 Pérou (32,7) 7 Australie (63,6) 39 Colombie (32,2) 8 Suisse (63,4) 40 Nigeria (26,9) 9 Norvège (63,1) 41 Ghana (22,2) 10 Pays-Bas (59,8) 42 Argentine (19,2)

Pour lire le rapport complet et la méthodologie, veuillez cliquer ici.

Pour visualiser un résumé infographique, veuillez cliquer ici.

