Certains assureurs opérant aux États-Unis pourraient récolter des centaines de millions de dollars grâce à l'assouplissement d'une règle vieille de 31 ans sur la déclaration des pertes liées aux taux d'intérêt. C'est ce qui ressort d'un examen par Reuters de documents réglementaires et d'entretiens avec des cadres et des analystes.

Les régulateurs américains qui se sont réunis dimanche à Seattle ont voté en faveur d'une modification de la manière dont les assureurs doivent comptabiliser ces pertes, après que le secteur ait fait pression en ce sens.

Ce changement, dont l'ampleur et l'impact financier sont rapportés ici pour la première fois, libérera des liquidités que les assureurs pourront utiliser pour souscrire de nouvelles polices, investir dans leurs activités ou augmenter le cours de leurs actions par le biais de dividendes et de rachats d'actions, d'après leurs déclarations financières et les analystes qui les suivent.

Au moins 23 % des assureurs vie notés par l'agence de notation Fitch devraient en bénéficier, car leurs réserves de maintien des taux d'intérêt (IMR), qui reflètent les gains ou les pertes liés aux variations des taux d'intérêt, étaient négatives à la fin du mois de décembre. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 8 % enregistrés l'année précédente. Un IMR négatif oblige les assureurs à puiser dans des réserves d'argent qu'ils auraient autrement consacrées à leurs activités ou reversées à leurs actionnaires.

Le changement, qui expirerait à la fin de 2025 s'il n'était pas revu, permettrait aux assureurs de réaliser certaines de ces pertes au fil du temps, plutôt que directement, selon un projet de proposition publié par l'Association nationale des commissaires d'assurance (NAIC).

L'étude de Reuters, qui comprend une recherche dans les documents publics de tous les assureurs cotés en bourse et de ceux qui sont notés par les agences de notation, montre que les changements seront particulièrement avantageux pour les entreprises qui investissent dans des obligations à long terme. En effet, les obligations émises avant que la Réserve fédérale ne relève les taux d'intérêt de plus de 5 points de pourcentage au cours de l'année dernière sont assorties de taux beaucoup plus bas, et les assureurs ont subi des pertes lorsqu'ils les ont vendues.

Parmi ces assureurs figurent Prudential Financial, OneAmerica Financial Partners, Principal Financial et Massachusetts Mutual Life Insurance Company, selon Fitch. Dans le cas de Prudential, le sursis vaudrait plus de 1,3 milliard de dollars, selon les informations communiquées par la société. À titre de comparaison, Prudential a enregistré en 2022 des pertes nettes de 1,8 milliard de dollars liées aux revenus fixes.

La décision de la NAIC s'écarte de la manière dont les régulateurs bancaires ont abordé la même question. Ils ne donnent pas aux banques la possibilité de reporter les pertes liées aux taux d'intérêt, craignant les excès qui ont conduit à la crise financière de 2008. Ces pertes ont été à l'origine de l'effondrement de grandes banques régionales cette année, notamment la Silicon Valley Bank et la First Republic Bank.

Certains défenseurs des consommateurs ont critiqué la NAIC pour sa proposition. Edward Stone, un avocat qui a représenté des assurés dans des affaires où des compagnies d'assurance en difficulté ont été liquidées, a déclaré que le changement de règle encouragerait davantage d'assureurs à risquer des pertes d'investissement afin d'augmenter les rendements. "Depuis des décennies, les compagnies d'assurance essaient de tirer le diable par la queue. Ce n'est qu'une nouvelle tentative de leur part de dire que nous devrions bénéficier d'une sorte de traitement comptable favorable", a déclaré M. Stone.

Un porte-parole de la NAIC a déclaré que ce changement était dans l'intérêt des assurés, car il permettrait aux assureurs de vendre plus facilement des obligations déficitaires pour les réinvestir dans des obligations à rendement plus élevé, ce qui améliorerait leur santé financière.

Un représentant de l'American Council of Life Insurers (ACLI), groupe de pression à l'origine du changement, a déclaré que l'intention était d'harmoniser le traitement des pertes et des gains liés aux taux d'intérêt. Selon les règles actuelles, les assureurs dont le TMI est positif réalisent l'avantage au fil du temps, plutôt qu'immédiatement.

Aux États-Unis, les assureurs sont réglementés par les différents États et non par le gouvernement fédéral, mais la NAIC a déclaré que tous les États adopteraient automatiquement le changement qu'elle soutient. Alors que le changement prend fin en 2025, la NAIC envisage également une modification à long terme des règles, comme l'ont déclaré des assureurs tels qu'Equitable Holdings et MetLife dans des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

REPORT DES PERTES

À la suite de la modification des règles, les assureurs seront autorisés à amortir les pertes liées aux taux d'intérêt sur une période équivalente à 10 % de leur excédent statutaire. L'excédent statutaire est la différence entre l'actif et le passif des assureurs, c'est-à-dire l'argent qui peut être utilisé pour payer les assurés dans des circonstances imprévues.

Le nouveau régime comporte certaines garanties. Un indicateur clé de la santé financière d'un assureur, son ratio de capital basé sur le risque, devrait être d'au moins 300 % après ajustements pour être autorisé à reporter les pertes liées aux taux d'intérêt.

Si les nouvelles règles avaient été en vigueur, Prudential aurait pu annuler environ 1,3 milliard de dollars de pertes obligataires sur 1,8 milliard de dollars l'année dernière, a déclaré Ken Tanji, directeur financier, aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de la société.

Le changement augmentera également le ratio de capital basé sur le risque de Prudential, qui passera de 383 % à 409 %, selon un document déposé auprès de la SEC. Se rapprocher du seuil de 400 % est un objectif que de nombreux assureurs cherchent à atteindre pour obtenir une meilleure cote de crédit.

Un porte-parole de Prudential a refusé de commenter les remarques de M. Tanji.

Un porte-parole de MassMutual, qui, avec Prudential, OneAmerica et Principal Financial, figure parmi les assureurs notés par Fitch qui ont les soldes IMR négatifs les plus importants, a refusé de commenter les indicateurs de la solidité financière de la société, tels que son ratio de capital basé sur le risque. Le porte-parole s'est contenté de dire que MassMutual avait un solde IMR négatif de 611 millions de dollars au premier trimestre 2023.

OneAmerica a refusé de commenter, tandis que Principal Financial n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Certains assureurs qui n'ont pas d'importants soldes IMR négatifs disent également qu'ils bénéficieraient d'une marge de manœuvre pour prendre plus de risques lors de la couverture des taux d'intérêt. Unum Group, qui a "très peu" de TMI négative, verrait peu d'impact financier immédiat du changement, mais pourrait être plus flexible avec son programme de couverture lorsqu'il s'agit d'accepter des pertes, a déclaré Steven Zabel, directeur financier, aux analystes le 2 août.

"Cela permettrait d'intensifier un peu plus le programme de couverture", a déclaré M. Zabel. (Reportage de Koh Gui Qing à Seattle ; Reportage complémentaire de David French à New York ; Rédaction de Greg Roumeliotis et Anna Driver)