L'amélioration de l'inclusion financière au niveau mondial est due à l'Asie du Sud-Est et à l'Amérique latine ; toutefois, l'inclusion financière des vieilles économies du monde a soit régressé, soit stagné. Singapour conserve sa première place en tant que marché financier le plus ouvert au monde. Les États-Unis ont légèrement reculé dans le classement, mais ont conservé leur première place en matière de soutien au système financier. Moins d'Américains déclarent se sentir financièrement intégrés.

Singapour est le marché le plus inclusif financièrement au monde parmi 42 marchés analysés, aux côtés de Hong Kong, de la Suisse, des États-Unis et de la Suède, selon la deuxième édition de l'indice mondial de l'inclusion financière (l'indice) de Principal Financial Group®.

L’étude publiée aujourd'hui, réalisée par le Centre for Economics and Business Research (CEBR) et Principal®, examine la manière dont le gouvernement, le système financier et les employeurs respectifs d'un marché fournissent des outils, des services et des conseils pertinents pour favoriser une plus grande inclusion financière. À présent, dans sa deuxième année, le rapport offre une évaluation complète et comparative de l'inclusion financière à l'échelle mondiale, classant 42 marchés sur une base relative en plus d'une nouvelle note absolue attribuée au niveau mondial et régional. Cela permet d'identifier et d'analyser les régions qui progressent le plus et celles qui rencontrent les plus grandes difficultés.

« Malgré les conditions économiques incertaines de l'année écoulée, il est encourageant de constater que l'inclusion financière mondiale continue de progresser », a déclaré Dan Houston, PDG de Principal. « Nous sommes optimistes quant aux progrès continus réalisés par les gouvernements, les systèmes financiers et les employeurs à travers le monde pour aider davantage de personnes à accéder au soutien dont elles ont besoin pour se sentir plus en sécurité sur le plan financier. »

Principales conclusions :

L’inclusion financière s’est améliorée à l’échelle mondiale. Le score global d’inclusion financière mondiale a affiché une augmentation notable de 5,6 points, atteignant 47,3 sur 100. Cette évolution s’explique par les progrès réalisés en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. En effet, ces évolutions ont été stimulés par des progrès en matière de soutien offert par les systèmes financiers.

Singapour reste le marché le plus inclusif financièrement. Singapour se classe au premier rang, au deuxième et au troisième rang respectivement pour le soutien du gouvernement, des employeurs et du système financier. Les progrès réalisés par Singapour dans le domaine du soutien aux employeurs sont particulièrement remarquables, avec 12 places de gagnés.

L'inclusion financière progresse le plus rapidement dans les marchés qui développent des systèmes financiers basés sur la technologie. Les plus grandes hausses comprennent plusieurs économies émergentes, telles que le Brésil, la Thaïlande, le Vietnam et la Corée du Sud.

Les progrès en matière d'inclusion financière sont fortement et positivement corrélés aux progrès réalisés dans d'autres domaines du développement social et économique, , tels que des niveaux plus faibles de corruption et une plus grande liberté économique, la résilience et la productivité.

Les plus grandes économies du monde stagnent ou se détériorent généralement en termes d'inclusion financière. Ces marchés ont des scores moyens dans les piliers de soutien du gouvernement et du système financier combinés à des scores universellement faibles pour le soutien des employeurs.

« Les données montrent que l'inclusion financière, au niveau mondial, évolue », a déclaré Kay Neufeld, directeur et responsable des prévisions au Cebr. « Une plus grande inclusion financière se produit malgré les économies traversant une période de chocs du côté de l'offre, d'inflation intense et des ajustements conséquents des taux d'intérêt. Il est clair que les marchés asiatiques et latino-américains dont les croissances sont rapides réalisent les progrès les plus fulgurants. Dans le même temps, les économies développées progressant plus lentement doivent être analysées dans un contexte où elles sont déjà en haut de l’échelle de l'inclusion financière, comme l'indiquent les résultats plus larges de l'indice ; elles ont par conséquent moins de marge de manœuvre pour réaliser des gains aussi rapides. »

Constatations aux États-Unis

L'inclusion financière aux États-Unis a légèrement reculé. En effet, le pays passe de la deuxième à la quatrième place dans l'indice. La baisse du classement est due à des baisses du soutien de l'employeur (passant de la deuxième à la douzième place) et du soutien gouvernemental (passant de la quinzième à la dix-neuvième place). Le pays a enregistré des baisses de classement dans tous les indicateurs du pilier de l'employeur, les plus fortes baisses étant enregistrées dans l'orientation et le soutien financier fournis par l'employeur (chutant de la 20e place à la 26e place) et dans les initiatives de rémunération flexible (chutant de la 17e place à la 21e place).

Le soutien de l'employeur a diminué dans les entreprises de toutes tailles, mais le soutien des plus petits employeurs est celui qui a le plus régressé. Comme cela a été observé dans le rapport de 2022, il existe un lien évident entre la taille de l'entreprise et le niveau de soutien de l'employeur. Les grandes entreprises sont susceptibles de pouvoir offrir des ressources financières et des services plus complets à leur personnel. Cela peut suggérer qu'en face de défis économiques et de préoccupations persistantes concernant une éventuelle récession, les petites entreprises réduisent stratégiquement les domaines qu'elles estiment impacter de façon négligeable leurs opérations continues.

« Les employeurs jouent un rôle vital dans la stabilité financière des communautés, en particulier les petites entreprises, qui sont l'épine dorsale du bien-être financier de leurs employés », a déclaré Amy Friedrich, présidente des avantages et de la protection chez Principal. « Bien que l'écart dans le soutien suscite des préoccupations, il peut indiquer un rééquilibrage du marché du travail, qui a connu une réorganisation sans précédent après la pandémie. Il est important de noter que ces comportements sont susceptibles de varier selon les industries. Les entreprises avec lesquelles nous travaillons ont montré une résilience incroyable lors des événements économiques récents et reconnaissent le rôle crucial des avantages pour leurs employés. Bien que l'indice offre une opportunité d'examiner les piliers indépendamment, il est important de considérer les trois piliers et comment ils ont contribué de manière holistique à l'inclusion financière. Par exemple, l'adoption de SECURE 2.0 montre que les trois piliers de soutien peuvent travailler de concert pour renforcer l'inclusion financière. »

Les États-Unis ont gardé leur première place dans le soutien du système financier. Ils se classent parmi les trois premiers et les quatre premiers des huit indicateurs qui composent ce pilier, notamment : « l'accès au crédit », « les droits de protection des emprunteurs et des prêteurs », « la présence et la qualité des fintechs » et « l'accès au capital ».

Dans l'ensemble, les données sur le sentiment des consommateurs aux États-Unis révèlent une augmentation du nombre de personnes qui se sentent exclues financièrement. Cela concerne particulièrement le pilier gouvernemental. Le pourcentage de personnes qui estiment que le gouvernement agit de manière à les aider à se sentir inclus financièrement est passé de 72 % en 2022 à 50 % en 2023 (passant de la 12e à la 27e place dans le classement). En revanche, les employeurs conservent la première place quand il s’agit de faire sentir aux consommateurs américains qu'ils sont inclus financièrement.

Indice mondial de l'inclusion financière 10 marchés les mieux notés 10 marchés les moins bien notés 1 Singapour 33 Chili 2 Hong Kong 34 Arabie Saoudite 3 Suisse 35 Mexique 4 États-Unis 36 Afrique du Sud 5 Suède 37 Italie 6 Danemark 38 Pérou 7 Royaume-Uni 39 Colombie 8 Norvège 40 Nigeria 9 Australie 41 Ghana 10 Thaïlande 42 Argentine

Pour en savoir plus sur l'Indice mondial de l'inclusion financière, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur la méthodologie, cliquez ici.

À propos de l'Indice mondial de l'inclusion financière

L'Indice mondial de l'inclusion financière classifie 42 marchés selon trois catégories de l'inclusion financière : soutien du gouvernement, soutien du système financier et soutien des employeurs. Il utilise des points de données provenant de sources publiques et de sondages. Ces trois piliers représentent les parties prenantes clés responsables de la promotion de l'inclusion financière à travers la population.

L'indice a été réalisé en partenariat avec le Centre pour la recherche économique et commerciale (CEBR). La méthodologie combine différentes sources de données en une seule mesure unifiée d'inclusion financière au niveau du marché.

À propos de Principal Financial Group®

Principal Financial Group® (Nasdaq: PFG) est une société financière mondiale employant 19 000 personnes1 qui sont passionnées par l'amélioration de la prospérité et du bien-être de la population et des entreprises. En activité depuis plus de 140 ans, nous aidons plus de 62 millions de clients1 à planifier, protéger, investir et prendre leur retraite tout en œuvrant à soutenir les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités, et à bâtir une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. Principal® est fière d’être reconnue comme l’une des entreprises les plus éthiques du monde, World’s Most Ethical Companies® par Ethisphere2, un membre de l'Indice Bloomberg d'égalité des sexes, et l'un des « Meilleurs endroits pour travailler dans la gestion financière3. » Pour en savoir plus sur Principal et son engagement à construire un avenir meilleur, veuillez consulter principal.com.

1 En date du 30 juin 2023

2 Ethisphere, 2023

3 Pensions & Investments, 2022

À propos du Centre pour la recherche économique et commerciale (CEBR)

Le Centre pour la recherche économique et commerciale est une société de conseil indépendante avec une réputation de fourniture de conseils commerciaux avisés, basés sur des recherches approfondies et pertinentes. Depuis 1992, le CEBR est à l'avant-garde de la recherche sur les entreprises et d'intérêt public, fournissant des analyses, des prévisions et des conseils stratégiques aux principales entreprises, institutions financières, services et agences gouvernementaux, et organismes commerciaux au Royaume-Uni et à l’international. Pour de plus amples informations à propos du CEBR, veuillez consulter le site www.cebr.com.

