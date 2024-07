Principal Financial Group, Inc. figure parmi les principaux groupes de services financiers américains. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit : - gestion de fonds de retraite (45%) ; - assurance vie et non vie (33%) ; - gestion d'actifs (12,6%). Le solde du CA (9,4%) concerne les activités à l'international. A fin 2021, le groupe compte 713,9 MdsUSD d'actifs sous gestion.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds