Le Principal Real Estate Income Fund déclare des distributions mensuelles, payables le 30 novembre 2021, le 31 décembre 2021 et le 31 janvier 2022. 01/10/2021 | 22:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Principal Real Estate Income Fund annonce une augmentation de 2,94 % de ses distributions mensuelles, qui passeront à 0,0875 $ par action à compter de novembre, payables aux dates indiquées ci-dessous. Les dates Ex sont le 10 novembre 2021, le 15 décembre 2021 et le 13 janvier 2022. Les dates d'enregistrement sont le 12 novembre 2021, le 16 décembre 2021 et le 14 janvier 2022. Les dates de paiement sont respectivement le 30 novembre 2021, le 31 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

© S&P Capital IQ 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND 01/10 Le Principal Real Estate Income Fund déclare des distributions mensuelles, payables le .. CI