Principal Real Estate Income Fund (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. L'objectif d'investissement du fonds est de chercher à fournir un revenu courant élevé, l'appréciation du capital étant un objectif secondaire, en investissant dans des titres liés à l'immobilier commercial. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80 % de son actif total dans des titres liés à l'immobilier commercial, principalement des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) et d'autres titres liés à l'immobilier américains et non américains (principalement des fonds d'investissement immobilier (REIT) ou des entités similaires à des REIT). Dans des circonstances normales, le Fonds investit entre 40 % et 70 % de son actif total dans des titres adossés à des créances hypothécaires et entre 30 % et 60 % dans d'autres titres liés à l'immobilier (y compris des FPI). Le conseiller en investissement du Fonds est ALPS Advisors, Inc. Le sous-conseiller en investissement du fonds est Principal Real Estate Investors, LLC.