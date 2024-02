Prio SA, anciennement Petro Rio SA, est une société holding basée au Brésil. Elle opère par l'intermédiaire de ses filiales et se spécialise dans la gestion efficace des gisements et le redéveloppement des champs matures. La stratégie principale de la société est l'acquisition de champs pétroliers et gaziers, généralement auprès de grandes compagnies pétrolières, et la création de valeur par la rationalisation des coûts ainsi que par l'efficacité et la gestion méticuleuse des réservoirs. Les actifs de Prio SA comprennent le champ Tubarao Martelo, qui produit environ 10 000 barils de pétrole par jour grâce à six puits interconnectés au FPSO Bravo, ainsi que Wahoo, un bloc exploratoire dans le bassin de Campos qui a le potentiel de produire plus de 125 millions de barils dans le pré-salifère. La société possède plusieurs filiales, telles que Petro Rio O&G Exploracao e Producao de Petroleo Ltda et PRIO Bravo Ltda.

