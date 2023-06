Priority Technology Holdings, Inc. : B. Riley révise son opinion et passe à neutre

Priority Technology Holdings, Inc. est une société de technologie de paiement. La société propose une plateforme permettant aux clients de collecter, de stocker et d'envoyer de l'argent, en opérant à l'échelle. La société opère à travers trois segments : Paiements PME, Paiements B2B et Paiements Entreprise. Son segment SMB Payments fournit des solutions complètes d'acquisition et de paiement pour les transactions d'entreprise à consommateur (B2C), en s'appuyant sur sa plateforme logicielle, distribuée par des organisations de vente indépendantes (ISO), des ventes directes et des canaux de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) axés sur les marchés verticaux. Son segment Paiements B2B fournit des solutions d'automatisation des comptes fournisseurs aux entreprises, aux partenaires logiciels et aux institutions financières, notamment Citibank, Mastercard et American Express. Son segment Enterprise Payments fournit des solutions bancaires et de paiement intégrées aux entreprises clientes afin de moderniser les plates-formes existantes et d'accélérer les stratégies de monétisation des paiements des partenaires logiciels.