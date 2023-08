Prism Johnson Limited est une entreprise de matériaux de construction basée en Inde. Les secteurs d'activité de la société sont le ciment, les carreaux et les bains (HRJ) et le béton prêt à l'emploi (BPE). Le segment Ciment a une capacité de production de 5,6 millions de tonnes de ciment à Satna dans le Madhya Pradesh. La société produit du ciment Portland pouzzolane (PPC) sous différentes marques, dont Champion, Champion Plus et Duratech, ainsi que du ciment Portland ordinaire (OPC). Le segment HRJ propose une solution de bout en bout en matière de carreaux, d'appareils sanitaires et d'accessoires de bain, de marbre et de quartz, ainsi que de produits chimiques de construction. Le segment HRJ propose des produits céramiques, qui sont vendus sous différentes marques, notamment Johnson, Johnson Marbonite, Johnson Porselano et Johnson Endura. Le segment RMC est un fabricant de béton prêt à l'emploi. La société exploite environ 96 usines de béton prêt à l'emploi dans plus de 44 villes du pays.

Secteur Matériaux de construction