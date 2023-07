Prisma Exploration Inc. annonce qu'elle a nommé Michelle Bikic à son conseil d'administration, en remplacement de Brent Hahn, qui est décédé. Mme Bikic est une personne très accomplie qui possède une expertise dans le domaine de la décoration d'intérieur, de la propriété d'entreprise, de la vente de meubles de luxe et de l'investissement. Elle est titulaire d'un diplôme en décoration d'intérieur et a géré avec succès sa propre entreprise de décoration d'intérieur pendant deux décennies, s'attirant les éloges d'une clientèle fidèle.

Michelle est une investisseuse boursière expérimentée, qui met à profit son expertise financière pour diversifier et faire fructifier son portefeuille personnel dans le paysage en constante évolution de l'investissement.