Prismaflex International est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de mobilier urbain et de panneaux d'affichage à destination des afficheurs et des enseignes de la grande distribution. Le groupe est le seul fabricant-intégrateur européen de panneaux d'affichage LED. Fortement présent à l'international, Prismaflex International compte plus de 350 collaborateurs répartis dans dix filiales à travers le monde, dont cinq dotées d'imprimantes numériques grand format, et 2 basées en Chine et aux Etats-Unis pour la fabrication des écrans LED. La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,1%), Royaume Uni (6,4%), Espagne (6,3%), Allemagne (5,3%), Europe (6,9%), Canada (12,9%), Afrique (7,4%), Etats-Unis (4,1%) et autres (2,6%).

Secteur Publicité et marketing