Un premier semestre marqué par l'impact de la crise Covid-19

Reprise très progressive de l'activité au 2ème trimestre





Éléments d'analyse de l'activité :

Lente reprise de l'activité Print, toujours impactée par la réduction des commandes de clients exposés à la crise sanitaire

Résistance de l'activité Hardware, soutenue par la hausse des ventes de panneaux LED

Le carnet de commandes reste solide à 8,1 M€ au 30 septembre 2020

Chiffre d'affaires consolidé du semestre (1er avril 2020 - 30 septembre 2020)

Cumul 1er semestre T2 : 1er juil 2020 – 30 sept 2020 Non audités 6 Mois 6 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2020-2021 2019-2020 Var. M€ Var. % T2

20-21 T2

19-20 Var. M€ Var. % Activité Print 11,08 17,06 -5,98 -35,0% 6,69 8,46 -1,77 -20,9% Activité Hardware 7,83 8,99 -1,17 -13,0% 3,98 4,78 -0,80 -16,7% Total S1 18,91 26,06 -7,15 -27,4% 10,67 13,24 -2,57 -19,4% Total à devises constantes 19,12 26,06 -6,93 -26,6% 10,84 13,24 -2,40 -18,1%

L'impact devises au semestre est essentiellement lié au ZAR ainsi qu'aux dollars US et canadien

Prismaflex International a réalisé au deuxième trimestre de son exercice 2020-2021, un chiffre d'affaires de 10,7 M€, en recul de -19,4% (-18,1% à taux de change constants). Malgré une amélioration progressive entre le 1er et le 2ème trimestre, l'activité reste toujours impactée par l'attentisme conjoncturel des clients, qui peuvent être amenés à réduire ou à différer leurs commandes.

La légère amélioration de la tendance permet toutefois au Groupe de réduire le recul de son activité après 6 mois à -27,4% (-26,6% à taux de change constants) pour un chiffre d'affaires semestriel de 18,9 M€.

L'activité Print est en recul sensible sur le semestre (-35%). Le Groupe constate une reprise moins rapide qu'escompté dans les secteurs de l'évènementiel, de l'affichage et du retail. À contrario, les ventes en décoration intérieure sont en hausse (+5,3%), soutenues par la forte progression des ventes sur internet (+44%) et par le gain de nouveaux clients en distribution traditionnelle, fruit d'actions commerciales ciblées.

L'activité Hardware affiche un recul plus modéré de 13%, bénéficiant notamment de la livraison de panneaux LED dans le cadre de contrats internationaux, dont les commandes avaient été passées pré-confinement. Le chiffre d'affaires des panneaux LED est ainsi en croissance de 12% à 6,4 M€ sur le semestre, malgré la quasi-absence de livraisons aux États-Unis dans un contexte difficile pour les clients locaux. Cette évolution permet de compenser en partie le recul sensible des activités traditionnelles (mobilier urbain, trivision).

La gestion rigoureuse, la flexibilité des coûts et les mesures d'accompagnement économique permettront d'atténuer l'impact sur la rentabilité opérationnelle. Le Groupe anticipe ainsi au premier semestre un EBITDA légèrement positif et une perte opérationnelle autour de -1,2 M€.



Perspectives

Le carnet de commandes s'élève à 8,1 M€ au 30 septembre 2020, proche du niveau enregistré il y a un an. Le Groupe est actuellement bien positionné sur plusieurs appels d'offres, dans l'univers de la distribution et des collectivités locales, qui pourraient se concrétiser avant la fin de l'année 2020.

Cependant, les incertitudes liées à l'évolution récente de la pandémie et aux nouvelles mesures de restrictions tant en France que dans le reste de l'Europe, ne permettent pas au Groupe de donner d'objectifs à date sur l'ensemble de l'exercice. Le rattrapage des commandes et livraisons attendu initialement au début de l'année 2021 risque en effet d'être décalé. Dans cette période, le Groupe continuera de veiller activement à la maîtrise de ses coûts et la préservation de sa trésorerie.



Prochains rendez-vous : Communiqué des résultats semestriels 2020-2021, le 14 décembre 2020 après bourse. Conférence téléphonique le 15 décembre 2020.

