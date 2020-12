Prismaflex s'associe à Circle Graphics et conserve au travers de sa filiale Prismaflex USA une participation minoritaire de 28,91%.



Le Groupe Prismaflex annonce avoir finalisé un accord d'association au capital de sa filiale Anthem Displays avec la société américaine Circle Graphics, Inc. (« Circle »), un imprimeur numérique de référence aux USA, présent à la fois sur les marchés de la décoration en ligne et de l'affichage extérieur, appartenant au Groupe H.I.G. Capital.

À l'issue des opérations de cession et d'augmentation de capital (en numéraire et par incorporation de comptes courants) visant à renforcer les fonds propres et la trésorerie d'Anthem Displays, Circle Graphics devient l'actionnaire majoritaire, Prismaflex USA, filiale du Groupe Prismaflex, conservant une participation de 28,91%.

Cet adossement va permettre à Anthem Displays de disposer de ressources financières supplémentaires pour poursuivre ses investissements et de développer des synergies commerciales avec Circle Graphics sur le marché américain en croissance de l'affichage digital extérieur.

Avec cette opération, Circle Graphics complète pour sa part son offre et son portefeuille de produits « made in America » et pourra s'appuyer, au sein d'Anthem Displays, sur le savoir-faire du Groupe Prismaflex concernant la conception et la fabrication de panneaux numériques LED.

Anthem Displays (CA de 7,2 M€ en perte opérationnelle de 47 K€ en 2019-2020) sera en conséquence consolidée par mise en équivalence au sein du Groupe Prismaflex.

Pierre-Henry Bassouls, président-directeur général et co-fondateur de Prismaflex International, déclare : « Nous sommes fiers d'avoir finalisé un partenariat stratégique avec Circle Graphics, avec qui nous partageons la même ambition de croissance pour Anthem Displays. Cet accord renforce non seulement la position d'Anthem Displays sur le marché des panneaux d'affichage numériques grand format THD, mais également celle de notre Groupe, sur le marché nord-américain des panneaux d'affichage numériques SMD, de petits formats, dans lequel Prismaflex est déjà l'un des leaders en Europe. »

Rod Rackley, président de la division OOH chez Circle Graphics, ajoute : « La prise de participation majoritaire dans Anthem Displays, l'un des principaux fournisseurs de panneaux numériques sur le segment OOH, renforce notre leadership sur ce marché. Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients, des panneaux numériques innovants, de haute qualité et compétitifs, conçus et fabriqués aux États-Unis. »



