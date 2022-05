Éléments d'analyse de l'activité :

L'activité « Print » réalise son plus haut niveau d'activité annuelle historique, portée par une demande soutenue. Le contexte inflationniste pèse en revanche sur les marges.

L'activité « Hardware » affiche une croissance plus modérée, ne bénéficiant pas encore totalement du bon niveau de son carnet de commandes avec des livraisons décalées en 2022-2023.

Le carnet de commandes au 31 mars 2022 est en nette hausse sur un an à 17,2 M€ (vs 11,5 M€ au 31 mars 2021).

Chiffre d'affaires consolidé annuel (1er avril 2021 – 31 mars 2022)

Cumul 12 mois T4 : 1er jan. 2022 – 31 mar. 2022 Non audités 12 Mois 12 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2021-2022 2020-2021 Var. % T4 21-22 T4 20-21 Var. % Activité Print 34,84 24,84 +40,2% 8,94 7,06 +26,7% Activité Hardware 14,08 13,09 +7,6% 4,80 2,79 +71,7% Total CA comparable 48,92 37,93 +29,0% 13,74 9,85 +39,5% CA Anthem Displays1 (hard) - 1,76 ns - - ns Total CA publié 48,92 39,69 +23,2% 13,74 9,85 +39,5% Total à devises constantes 48,15 39,69 +21,3% 13,56 9,85 +37,8%

L'impact devises est essentiellement lié au ZAR, au dollar canadien et à la Livre Sterling.

1 Afin de faciliter la comparabilité, le Groupe présente un chiffre d'affaires proforma en 2020-2021, retraité de la contribution de la filiale américaine Anthem Displays qui, depuis le 23 décembre 2020, date de cession d'une partie de la participation du Groupe dans cette entité, n'est plus consolidée en intégration globale mais par mise en équivalence.

Lors du 4ème trimestre de son exercice 2021-2022, Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 M€, en hausse de 39,5%. Sur ce trimestre, l'activité Print est restée dynamique dans la lignée des 9 premiers mois de l'exercice et l'activité Hardware en fort rebond, commence à recueillir les fruits de sa dynamique commerciale. Cette performance porte le chiffre d'affaires annuel à 48,9 M€, soit une croissance de 29,0% à données comparables, qui démontre la capacité du Groupe à retrouver un bon niveau d'activité dès que le contexte économique se normalise.

L'activité « Print » réalise un chiffre d'affaires annuel record de 34,8 M€, en forte progression de 40,2% par rapport à l'exercice 2020-2021 et de 8,0% par rapport à 2019-2020. La demande s'est renforcée tout au long de l'exercice en particulier sur l'impression hors décoration qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 28,1 M€ (+43%). Malgré une base de comparaison de plus en plus exigeante, l'activité Décoration a été également bien orientée sur l'exercice avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de 29,4% à 6,7 M€.

L'activité « Hardware » a réalisé un bon 4ème trimestre (4,8 M€ en hausse de 71,7%) ce qui lui permet de clôturer l'exercice en hausse de 7,6% à 14,1 M€. Les ventes de panneaux LED sont cependant restées en recul de 22% à 6,7 M€ sur l'exercice, malgré une nette amélioration au 4ème trimestre sous l'effet du début des livraisons de contrats de taille importante, en Allemagne par exemple. La croissance a été portée en 2021-2022 par le fort rebond des activités traditionnelles, notamment les panneaux d'affichage statiques, qui avaient été fortement impactées par la crise sanitaire. Ces dernières réalisent un chiffre d'affaires annuel de 7,4 M€ (+65,2%).

Comme tous les acteurs du marché, le Groupe a fait face au second semestre à de fortes tensions inflationnistes sur les coûts d'approvisionnements (matières premières, emballages et fret). Celles-ci n'ont pu être répercutées en totalité sur les prix de vente et ont donc pesé sur la marge opérationnelle du second semestre qui sera inférieure à celle du premier semestre. Le Groupe confirme toutefois son retour à une rentabilité opérationnelle positive sur l'exercice comme visé initialement.

Perspectives 2022-2023

Les prises de commandes sont restées bien orientées au 4ème trimestre 2021-2022 dans les deux divisions. Le carnet de commandes du Groupe a continué de progresser et atteint désormais un niveau élevé de 17,2 M€ au 31 mars 2022 (vs 11,5 M€ il y a un an).

Le Groupe précise n'être pas directement impacté par le conflit géopolitique russo-ukrainien, ne réalisant qu'un chiffre d'affaires très marginal dans cette zone. Prismaflex reste cependant vigilant sur les conséquences indirectes du conflit, en particulier sur l'évolution des coûts des approvisionnements et de l'énergie dans les mois à venir.

L'activité Hardware dispose toujours d'un carnet de commandes solide de 10,3 M€, soutenu par le gain depuis le début de l'année 2022 de nouveaux contrats, aussi bien sur les écrans LED (nouvelles commandes de Clear Channel en Amérique Latine et d'un grand afficheur allemand) que sur les produits analogiques (caissons rétro-éclairés pour un acteur français de la Grande Distribution). Le retour à la croissance constaté au 4ème trimestre 2021-2022 devrait ainsi se confirmer sur les prochains trimestres, avec notamment la poursuite des livraisons des contrats internationaux.

L'activité Print évolue toujours dans une dynamique porteuse matérialisée par une demande très soutenue. La société a notamment renforcé son partenariat avec un grand afficheur français par la signature d'un nouveau contrat pluriannuel d'impression. Dans ce contexte, Prismaflex vise à retrouver rapidement un niveau de rentabilité plus normatif. Le Groupe s'attache notamment à répercuter dans la mesure du possible l'inflation des coûts de production sur les prix de vente et à maitriser ses délais de livraison.

Fort de ces éléments, le Groupe Prismaflex se fixe ainsi comme objectif de poursuivre sa croissance en 2022-2023.



Prochain rendez-vous :

Communiqué des résultats annuels 2021-2022, le 20 juin 2022 après bourse.

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

Contacts :

Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – glefloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGuflsZvlZqdnp5tl55smpVpZ5lhlWmXmZOemGqbaZ7FaG9nx5hlaZrHZnBlmmpp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74553-pri-10052022-ca-annuel-21-22-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews