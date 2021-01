Prismaflex International : Le site prismaprint.fr fait peau neuve

Nous sommes ravis de vous présenter la nouvelle version de notre site d'impression en ligne pour tout format, tout support.

Prismaprint.fr est le site e-commerce du groupe Prismaflex International, imprimeur numérique grand format basé en France, dans les monts du Lyonnais.

Pour mieux répondre à vos attentes et améliorer le parcours client, Prismaflex a retravaillé sur l'ergonomie de son site. Depuis mi-décembre dernier son nouveau site prismaprint.fr est en ligne.

Le site a été repensé et remis au goût du jour. Une évolution en douceur pour une utilisation plus intuitive. Vous trouverez désormais un site plus adapté, clair et épuré pour une meilleure lisibilité.

Étant de plus en plus nombreux à visiter nos sites sur smartphones et/ou tablette, le site est désormais « mobile first ». Il s'est donc adapté aux usages mobiles pour permettre une meilleure navigation sur ces supports.

Vous retrouverez en ligne tout le catalogue des solutions d'impression avec de nouveaux produits, une nouvelle organisation par catégorie et par utilisation.

Un site plus moderne et plus ergonomique à votre service.

Nous espérons que cette nouvelle version vous plaira et facilitera votre navigation.

Découvrez la nouvelle version du site d'impression en ligne : www.prismaprint.fr