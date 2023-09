Prismaflex International est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de mobilier urbain et de panneaux d'affichage à destination des afficheurs, de la collectivité et des acteurs de la grande distribution. Le groupe développe également une activité d'impression grand format. Le CA par activité se répartit comme suit : - impression numérique grand format (65,1% ; Print) : production de supports imprimés destinés à la publicité, à la promotion de vente et à la décoration ; - vente de panneaux publicitaires et de mobilier urbain (34,9% ; Hardware) : panneaux Trivision, panneaux déroulants, panneaux LED, cadres classiques et cadres rétroéclairés, planimètres, abribus, colonnes d'affichage, etc. Fortement présent à l'international, Prismaflex International compte 350 collaborateurs et est implanté industriellement en France, en Espagne, au Royaume Uni, en Suède, en Allemagne, au Canada, et en Afrique du Sud au travers de ses filiales. La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,2%), Royaume Uni (6,2%), Espagne (5,9%), Europe (14%), Etats-Unis (12,8%) et autres (15,9%).

Secteur Publicité et marketing