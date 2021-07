Prismaflex International : Rapport annuel au 31 mars 2021

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Florence THEROND Directeur Administratif et Financier Groupe Tel : +33 (0)4 74 70 68 00 - Fax : +33 (0)4 74 70 68 14 - finance@prismaflex.com et consulter le site de la société www.prismaflex.com

Le Groupe Prismaflex International a subi les conséquences de la pandémie avec un chiffre d'affaires en retrait de près de 23 % mais a néanmoins fait preuve de résilience en dégageant un EBITDA courant de près de 1 M€.

Malgré ce contexte, le Groupe a été actif commercialement. En lien avec le contrat cadre signé avec Clear Channel International, des livraisons de panneaux LED ont notamment eu lieu en Belgique, en Italie et au Brésil. L'activité avec d'autres régies a également été forte et génèrera sur le prochain exercice des ventes notamment en Allemagne et en Afrique. L'activité ville s'est bien comportée, et nous rajoutons cette année des moyens commerciaux sur ce segment. Enfin les commandes d'écrans LED sur le point de vente se développent, avec notamment un premier référencement exclusif.

Ces succès sont le résultat d'une recherche constante de la qualité et de la satisfaction des clients. Pour la conception de panneaux digitaux, le Groupe a l'avantage unique de maîtriser l'intégralité de la chaîne de production en faisant interagir ses filiales et partenaires industriels, de la production des modules LED

leur intégration dans des structures conçues en interne. Notre nouvelle gamme LED bénéficiant du contrôleur BBM² et de la nouvelle génération de modules 400x428 (couverts par deux brevets) nous permet, entre autres, d'abaisser les consommations électriques de l'ordre de 15 %. D'autre part, nous lançons durant l'été notre nouveau pitch outdoor de 2,9 mm qui ouvre la voie aux écrans de 2 m² ou 80 pouces, de très haute résolution, avec pour objectif des prises de marché sur le LCD grâce aux avantages du LED en termes de luminosité et fiabilité.

Enfin, le Groupe, conscient de ses responsabilités, porte également une très grande attention sur le respect des normes et de l'environnement, et poursuit ses efforts notamment sur la réduction des émissions d'ondes électromagnétiques des panneaux LED et des consommations énergétiques.

Pierre-Henri BASSOULS

PDG du Groupe Prismaflex International et Co-Fondateur

L'activité impression a été fortement impactée par la crise sanitaire suite à la fermeture des commerces et l'arrêt de l'activité évènementielle.

Dans ce contexte, le Groupe Prismaflex s'est adapté par la mise en place de mesures sanitaires de précaution et de distanciation. Il s'est également tourné vers une plus grande digitalisation de ses process avec le développement des ventes en ligne et la personnalisation des impressions. Dans un premier temps démarrée en France, cette évolution doit être étendue sur l'ensemble des filiales d'impression dans les mois à venir.

L'activité impression s'est également tournée vers le développement des services associés, avec en amont les portails web clients, et en aval l'intégration complète de la pose des produits imprimés, l'objectif étant d'offrir aux clients un service complet et intégré.

Jean-Philippe DELMOTTE

Directeur Général de Prismaflex International et Co-Fondateur

